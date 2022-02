Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Neuen Friedhofs in der Harteneckstraße in Ludwigsburg geparkten BMW beschädigte. Der BMW stand auf dem unteren Teil des Parkplatzes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, melden.

