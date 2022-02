Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Fettexplosion führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich vergaß eine Bewohnerin der Richard-Wagner-Straße in Gärtringen am Donnerstagnachmittag ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd, worauf dieses Feuer fing. Unglücklicherweise versuchte die 32-Jährige den Brand mit Wasser zu löschen, was zu einer sogenannten Fettexplosion führte. Die Freiwillige Feuerwehr rückte hierauf gegen 16.25 Uhr mit 22 Einsatzkräften und einem Fahrzeug aus und kümmerte sich um die fachgerechte Löschung. Verletzt wurde niemand. Die Küche wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht abschließend fest.

