Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 02. März 2022, wurde gegen 13.45 Uhr auf der Emsteker Straße ein 41-Jähriger Mann aus Cloppenburg auf einem Elektro-Scooter festgestellt, obwohl für den Scooter kein Versicherungsschutz bestand. An dem Scooter war eine veraltete Versicherungsplakette angebracht. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es zwischen 13.00 Uhr und 16.40 Uhr in der Bürgermeister-Heukamp-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw auf unbekannte Weise den quer zur Fahrbahn geparkten schwarzen Pkw FIAT 500 einer 54-Jährigen aus Oldenburg, welcher zu diesem Zeitpunkt auf einem für Elektrofahrzeuge ausgewiesenen Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden im Bereich der hinteren Schürze und des hinteren Kotflügels in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter tel.: (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Buntmetalldiebstahl

Zwischen Freitag, 25. Februar 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 28. Februar 2022, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Gartenhütte der Kindertagesstätte Hinter dem Dweracker Kupferdachrinne und -Fallrohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: (04475) 941220 entgegen.

Garrel - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 02. März 2022, gegen 17.45 Uhr, wurde Im Karspohl ein 46-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. März 2022, 07.50 Uhr, kam es auf der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Führer einer roten Sattelzugmaschine mit rotem Auflieger bog von der Schulstraße nach rechts auf die Werlter Straße auf. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen dortigen Stromverteilerkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: (05957) 967790 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es um 08.30 Uhr in der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Diepholzer Fahrer einer Sattelzugmaschine bog von der Peterstraße nach rechts in die Lange Straße in Richtung Cloppenburg ab. Er geriet dabei mit dem Auflieger zu weit nach rechts und blieb an der überstehenden Hausecke eines dortigen Hotels hängen. Hierdurch entstand Sachschaden am Gebäude sowie am Auflieger von ca. 10000 Euro. Der Auflieger musste durch ein Kranunternehmen geborgen werden. Hierfür musste die Lange Straße bis 11.00 Uhr voll gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Lastrup OT Kneheim - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. März 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Krapendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-Jähriger aus Sögel befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße B213 aus Richtung Cloppenburg in Fahrtrichtung Lastrup. Auf Höhe der Ampelanlage in Kneheim fuhr er auf den PKW eins 52-Jährigen aus Lohne auf. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Sögeler nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

