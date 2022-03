Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Inspektionsgebiet - Schockanrufe

In den Landkreisen Cloppenburg und Vechta kam es am gestrigen Tag zu mehreren Schockanrufen. Nach bisherigem Erkenntnissen blieb es dabei bei Versuchstaten.

Wir weisen nochmals auf die Präventionshinweise auf https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ hin. Bitte sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen darüber, die nicht die Möglichkeit haben, sich selbst medial darüber zu informieren.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 3. März 2022, um 9.09 Uhr, wollte ein 18-jähriger Autofahrer aus Bösel die Nikolausdorfer Straße vom Hinterm Felde kommend in Richtung Hinter Esch überqueren. Dabei stieß er nach bisherigen Erkenntnissen, geblendet von der tiefstehenden Sonne, mit einer von rechts kommenden 54-jährigen Autofahrerin aus Garrel zusammen. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 3. März 2020, zwischen 9.45 Uhr und 11.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Opel Astra. Der Opel stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkstreifen in der Straße Jammertal. Die verursachende Person entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 3. März 2022, um 14.55 Uhr wartete eine 25-jährige Autofahrerin aus Löningen verkehrsbedingt an der Querungshilfe für Fußgänger an der Emsteker Straße. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr auf die Löningerin auf. Die Frau aus Löningen sowie ein 4-jähriges Kind, welches sich im Auto der Löningerin befand, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

