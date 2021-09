Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. BMWs aufgebrochen.

Lippe (ots)

Auf Navigationssysteme, Lenkräder und Airbags hatten es Autoknacker abgesehen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bad Salzuflen unterwegs waren. Die unbekannten Täter öffneten insgesamt drei BMWs in der Stauteichstraße und in der Sophienstraße und bauten Teile aus. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

