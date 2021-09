Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Bike-Fahrer verletzt.

Lippe (ots)

Ein 48-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Mittwochvormittag von einem LKW erfasst und schwer verletzt. Der Radler aus Detmold fuhr gegen 11:20 Uhr auf der Bielefelder Straße. An der Kreuzung zur Fürstengrabenstraße überholte ihn ein LKW so dicht, dass er ihn am Lenker seines E-Bikes erwischte. Der Lenker wurde herumgerissen, der 48-Jährige stürzte und wurde vermutlich noch ein Stück mitgeschliffen. Der Fahrer des LKWs fuhr weiter in Richtung der Innenstadt. Ob er den Unfall bemerkte, ist unklar. Ersthelfer betreuten den verunfallten Radler bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt mit einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf den unfallbeteiligten LKW und seinen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden. Der LKW hat nach Zeugenaussagen vermutlich eine weiße Zugmaschine und einen grauen Auflieger mit rotem Schriftzug. Am Steuer habe ein Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren gesessen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell