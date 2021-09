Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Blomberg. Öffentlichkeitsfahndungen nach Taschendiebstählen.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe fahndet derzeit wegen des dringenden Verdachts des Taschendiebstahls mit Fotos nach Tatverdächtigen. In einem Fall wurde einer Kundin eines Drogeriemarktes in der Langen Straße in Detmold am 21. Juli 2021 vormittags das Portemonnaie gestohlen. Kurz darauf hob eine bislang unbekannte Frau zweimal Bargeld mit der EC-Karte der Bestohlenen an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde die Tatverdächtige videografiert. Die Bilder und eine Beschreibung der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-taschendiebstahl-computerbetrug-2

Auch in Blomberg war eine Taschendiebin aktiv. Am 25. Juni 2021 wurde die Handtasche samt Geldbörse und EC-Karte einer Frau in einem Supermarkt in der Schmuckenberger Straße entwendet. Eine unbekannte Tatverdächtige hob mit der gestohlenen Karte Geld vom Konto der Geschädigten an einem Geldautomaten ab. Fotos dieser Tatverdächtigen finden Sie ebenfalls im Fahndungsportal der Polizei NRW auf: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/blomberg-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise auf die Identität der abgebildeten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter 05261 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell