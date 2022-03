Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Sachbeschädigung an PKW Am Mittwoch, 02. März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter Am Markt einen in einer Parkbucht vor einem Haus abgestellten schwarzen PKW Mercedes Benz C 180 Coupe im Bereich der Motorhaube. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) ...

mehr