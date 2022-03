Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Tödlicher Arbeitsunfall in Goldenstedt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Tödlicher Arbeitsunfall

Am Freitag, 3. März 2022, gegen 8.30 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Straße Krumbäken Kämpe zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus der Gemeinde Bakum wurde beim Entladen eines LKW so schwer verletzt, dass die sofort eingeleiteten notfallmedizinische Maßnahmen der Mitarbeiter leider ohne Erfolg verliefen und der Mann noch am Einsatzort verstarb. Es wurden ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und das PSNV alarmiert. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in Kenntnis gesetzt und war ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell