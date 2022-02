Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle in Lemwerder +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Polizeibeamte der Polizeistation Lemwerder beabsichtigten am Donnerstag, 3. Februar 2022, gegen 13:40 Uhr einen Pkw-Fahrer in Höhe des Ochtumsperrwerks auf der Stedinger Straße in Lemwerder zu kontrollieren.

Der 33-jährige Fahrer, dessen Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war, blieb nach polizeilichen Anhaltezeichen zunächst stehen. Während der Kontrolle verriegelte er dann das Fahrzeug und flüchtete in Richtung Delmenhorst. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Durch entgegenkommende Streifenwagenbesatzungen konnte der Audi schlussendlich auf Höhe des Ortsausgangs Ochtum gestoppt werden.

Nach einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den Mann kommen Strafverfahren zu.

