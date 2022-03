Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 04.03.2022-05.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Kupferrohren

Am Donnerstag in der Zeit von 1:44 Uhr bis 1:52 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Kupferrohre von einem Buswartehäuschen an der Elberger Straße in Löningen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 230 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Polizei Löningen unter Telefon 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Freitag gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 20-jährigen Cloppenburger auf der Mühlestraße in Cloppenburg. Bei ihm fanden die Beamten 11 Tütchen mit Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eine verletze Person und ca. 25.000 Euro Sachschaden; das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag gegen 15:20 Uhr in Emstek. Eine 32-jährige Stuttgarterin befuhr mit ihrem VW T-Roc die Westeremsteker Straße in Richtung Westend. An der dortigen Kreuzung übersah sie einen von links kommenden vorfahrtberechtigten 32-jährigen Emsteker mit seinem Opel Combo Van. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Niedrigen Weg Höhe Speckenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger mit Wohnsitz in Garrel befuhr mit einem VW Up den Speckenweg in Richtung Niedrigen Weg und beabsichtigte die Kreuzung zu queren. Dabei übersah er den Skoda Kodiaq eines 57-jährigen Lastrupers, welcher in Richtung Westeremstek fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

