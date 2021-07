Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Tierbesitzer gesucht

Rheinau, Freistett (ots)

Nachdem Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes Freistett am Dienstagmorgen in der Straße "Im Viehgrund" zwei augenscheinlich herrenlose Schafe entdeckt haben, ermitteln die Beamten des örtlichen Polizeipostens nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die beiden Tiere waren gegen 10.40 Uhr an dem Fahrradständer einer dortigen Gemeinschaftsunterkunft festgebunden. Erste Ermittlungen bei den Anwohnern ergaben, dass die Paarhufer möglicherweise anlässlich eines Opferfestes geschächtet werden sollten. Woher die Schafe kamen und wer sie zu dem dortigen Anwesen geführt hat, ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Tiere wurden in Obhut genommen und vorerst sicher untergebracht. Personen, die Hinweise über die Herkunft der Schafe geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer: 07844 911490 Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen. /ya

