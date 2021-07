Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Unfall beim Einfahren

Ettenheim (ots)

Beim Einfahren von einem Grundstück in der Otto-Stoelcker-Straße auf die L 103 in Richtung Münchweier kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit einem Fahrschulauto. Der 74-Jährige Passatfahrer kollidierte mit der 17-Jährigen Fahrschülerin die mit ihrem Golf mutmaßlich ordnungsgemäß stadteinwärts fuhr. Hierbei wurde der 60-jährige Fahrlehrer, der auf der Beifahrerseite saß, leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell