Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunkener beißt zu

Einen Teil des Daumens büßte ein 30-Jähriger am frühen Sonntag in Laichingen ein.

Ulm (ots)

Fünf Männer waren kurz vor 1 Uhr Beim Käppele in Streit geraten. Der Streit gipfelte in Handgreiflichkeiten zwischen den Betrunkenen. In deren Verlauf biss ein 23-Jähriger dem 30-Jährigen so in den Daumen, dass ein Teil des Daumens später fehlte. Wo dieser Teil geblieben ist, ließ sich nicht mehr feststellen. Die Polizei musste mehrere Streifen einsetzen, um die aggressiven Betrunkenen zur Raison zu bringen. Den 23-Jährigen nahm die Polizei mit zur Wache. Er durfte erst am Morgen gehen, nachdem er ausgenüchtert war. Der 30-Jährige musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 23-Jährigen wegen der gefährlichen Körperverletzung. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

++++++++ 1694598

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

