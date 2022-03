Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 04. März 2022, 22.00 Uhr, und Samstag, 05. März 2022, 09.00 Uhr, kam es in der Schnelter Straße, bei einer dortigen Tennishalle, zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Außenlampe auf dem Gelände der Tennishalle, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,00 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 05. März 2022, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße (B) 213 (Vahrener Damm) zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Wagenfeld hielt aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel im Kreuzungsbereich B213 Ecke B68 (Osnabrücker Straße). Dies übersah ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup und fuhr auf den PKW des 27-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 27-jährige PKW-Fahrer sowie zwei seiner Mitinsassen, ein 27-Jähriger aus Lastrup und ein 28-Jähriger aus Lastrup, leicht verletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 5.500,00 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 05. März 2022, gegen 17.40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hauptstraße Ecke Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Ganderkesee beabsichtigte von der Petersfelder Straße nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Der 51-Jährige musste zunächst verkehrsbedingt an der Einmündung warten. Beim anschließenden Anfahren übersah er einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer aus Garrel, der den Radweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lindern (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 05. März 2022, gegen 22.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Ermker Straße Ecke Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer, der in Lindern wohnhaft ist, beabsichtigte von der Ermker Straße nach rechts auf die Linderner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 53-jährigen Fahrers aus Lindern, der die Linderner Straße aus Lastrup kommend in Richtung Lindern befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide PKW-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 14.000,00 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst war ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Lindern vor Ort.

