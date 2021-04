Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm (ots)

Am Freitag, 16. April, versammelten sich um 17 Uhr in der Spitze etwa 90 Personen auf dem Marktplatz in der Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

Zu Beginn der Versammlung musste ein Lkw, der als Bühne eingesetzt werden sollte, vom Marktplatz versetzt und zahlreiche Teilnehmer auf die bestehende Maskenpflicht hingewiesen werden.

Nach mehreren Rednern endete die Versammlung ohne besondere Vorkommnisse gegen 19 Uhr.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell