Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbeck

Zubringer B 3 Reinserturmweg (rod) 29.11.2021; 07:20 Uhr

Einbeck (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Zubringer der B 3/Reinserturmweg in Einbeck zu einem Verkehrsunfall, als eine 32-jährige Einbeckerin mit ihrem PKW Audi aus dem Reinserturmweg kommend nach links auf die B 3 abbiegt und dabei einen aus Northeim in Richtung Alfeld auf der B 3 entgegenkommenden PKW Seat eines 35-Jährigen aus Kaufungen übersieht und es zum Zusammenstoß kommt.

Beide Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Die beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von geschätzt ca. 10.000 Euro.

