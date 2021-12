Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Dienstag, 30.11.2021, 16.45 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Wendemanöver führt zu Unfall.

Am Dienstagnachmittag hielt eine 53-jährige Göttingerin auf der Bundesstraße 446 an, um auf der Fahrbahn zu wenden. Als sie mit ihrem Pkw VW das Wendemanöver durchführen wollte, setzte eine 43-jährige Bovenderin mit ihrem Pkw Renault zum Vorbeifahren an.

Da die 53-Jährige dies nicht bemerkte kam es zum Zusammenstoß, wobei bei beiden Pkw jeweils ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand.

Die 53-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell