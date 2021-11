Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachbar verletzt Nachbarin schwer

Northeim (ots)

Bodenfelde, Uslarer Straße, Sonntag, 28.11.2021, 10.50 Uhr.

BODENFELDE (Wol) - Opfer schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Sonntagvormittag um 10.50 Uhr wurde die Polizei Uslar zu Streitigkeiten zwischen Nachbar*innen in die Uslarer Straße in Bodenfelde gerufen.

Ohne dass das 65-jährige weibliche Opfer es bemerkte, betrat ihr 47-jähriger Nachbar ihre Wohnung. Als das Opfer den Mann bemerkte, forderte sie ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin griff dieser das Opfer an und verletzte sie dabei schwer.

Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der 65-Jährige von hinzugerufenen Zeugen überwältigt werden.

Das 65-jährige Opfer wurde vor Ort von Rettungskräften und einem Notarzt behandelt. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Der 47-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes durch einen Beamten des Landkreises Northeim und einer hinzugezogenen Ärztin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Ermittlungen zu den Tatumständen werden aktuell mit Hochdruck geführt. Ob der psychische Ausnahmezustand des Mannes Grund für den Vorfall war, ist ebenfalls Bestand der Ermittlungen.

