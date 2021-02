Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Gabelstapler ausgebrannt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 18 Uhr geriet in der Antwerpener Straße auf einem Firmengelände ein Gabelstapler aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte das Feuer schnell löschen und somit weiteren Schaden verhindern. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

