Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg, Dienstag, 30.11.2021, 09.45 - 10.15 Uhr.

NORTHEIM (Wol) - Taschendiebstahl im Lebensmittelmarkt.

Am Dienstagvormittag kam er erneut zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt. Der 82-jährige Geschädigte befand sich ca. 30 Minuten im Lebensmittelmarkt und bemerkte an der Kasse, dass seine Geldbörse entwendet wurde.

Die Geldbörse hatte sich in seiner Jackentasche befunden. Hinweise auf die Täter*in gibt es aktuell nicht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell