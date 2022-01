Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Jugendliche überfallen zwei junge Männer - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Samstagabend (22. Januar, 18:10 Uhr) versucht haben, zwei junge Männer (17 und 18) an einer Bushaltestelle an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Moerser Straße zu überfallen und auszurauben. Die fünf bis sechs Unbekannten schlugen den beiden Duisburgern ins Gesicht und versuchten, ihnen einen Rucksack zu entreißen. Als sich ein Linienbus näherte, rannten sie ohne Beute in eine unbekannte Richtung davon. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

