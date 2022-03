Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 6. März 2022, zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Spiegel eines VW Passat, welcher im Eibenweg geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 6. März 2022, um 19.10 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad auf der Schledehauser Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 5. März 2022, zwischen 18.00 Uhr und Sonntag, 6. März 2022, 9.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug im Vorbeifahren einen schwarzen Opel Corsa, welcher geparkt in der Straße Visbeker Damm am rechten Fahrbahnrand stand. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Mutmaßliche Giftköder

Am Freitag, 4. März 2022, entdeckte eine 47-jährige Frau aus Vechta im Füchteler Damm, an einem Baum hinter einer Holzhütte, einen vermutlichen Giftköder in Form von getränktem Reis. Eine Probe der Masse wurde sichergestellt, der Rest wurde beseitigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 4. März 2022, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr entwendeten unbekannte Personen die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche einer 63-jährigen aus Vechta, als diese sich für Einkäufe in einem Lebensmittelmarkt der Sütholter Straße aufhielt. Ihre Handtasche hatte die 63-jährige in einem Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Mittwoch, 2. März 2022, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen im Jans Kamp einen Mercedes-Benz V-Klasse, indem sie die rechte Fahrzeugseite zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 7. März 2022, um 03.45 Uhr fuhr ein 66-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Holdorfer Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der Ausfallerscheinungen nicht durchgeführt werden. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Holdorf - Verkehrsunfallfall unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 7. März 2022, um 5.05 Uhr wollte ein 28-Jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf von der Straße An der Bahn kommend nach links auf die Industriestraße in Richtung Ihorst abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme, der den Radweg der Industriestraße von Langenberg in Richtung Ihorst befuhr. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus hatten sie den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,43 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell