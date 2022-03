Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen zu Versammlungen in Cloppenburg und Barßel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versammlung

Im Rahmen einer angemeldeten Solidaritätskundgebung für die Ukraine versammelten sich am Sonntag, 6. März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr, insgesamt ca. 260 Teilnehmer auf dem Platz der Eschstraße. Die Veranstaltung begann mit drei Redebeiträgen. Ca. 10 Teilnehmer trugen Transparente bzw. die ukrainische Landesflagge. Um 14.40 Uhr wurde zu einer Schweigeminute aufgerufen und um 14.45 Uhr war die Veranstaltung beendet. Sie verlief friedlich und störungsfrei.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 6. März 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, fand am Hafen in Barßel eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Gegen Impflicht, etc." statt. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze nahmen 22 Personen teil.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell