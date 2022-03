Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in Bauhof

Zwischen Samstag, den 5. März 2022, gegen 15.00 Uhr und Montag, den 7. März 2022, um 06.30 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Betriebshallen des Bauhofes Barßel an Eschstraße ein und entwendeten diverses Werkzeug und Gartengeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Autowaschanlage

Zwischen Samstag, den 5. März 2022, gegen 12.00 Uhr und Montag, den 7. März 2022, um 11.00 drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in den Technikraum einer Autowaschanlage an der Huntestraße ein. Im Technikraum wurde ein Münzautomat angegangen und Waschmünzen sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, den 4. März 2022, gegen 14.00 Uhr und Sonntag, den 6. März 2022, um 12.00 Uhr kam es beim Kindergarten am Heideweg zu Sachbeschädigungen. Durch bislang unbekannte Personen wurden Holzbretter zerbrochen und das Gebäude mit Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 7. März 2022, gegen 13.15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Auffahrt der Bundesstraße 72 aus Markhausen kommend in Richtung Saterland. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihm auf der Auffahrt entgegen und geriet mit seinem Wagen, einem schwarzen PKW Kombi, auf die Gegenfahrspur, so dass der 43-jährige Mann nach rechts ausweichen musste und dabei die Leitplanke touchierte. Der Kombi setzte seine Fahrt fort. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell