POL-KLE: Verkehrsunfallflucht - 9jähriger verletzt - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW

Am Freitag, 14.01.22 gegen 16:00 Uhr befand sich ein 9jähriger Junge aus Kalkar nach Schulschluss zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als der Fahrer eines schwarzen BMW von der Straße Am Rietegatt sehr schnell nach rechts in die Straße Am Bollwerk auf das dortige Schulgelände abbog. Der 9jährige Schüler, der gerade die Straße überqueren wollte, konnte die Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zu Seite verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, drehte lediglich eine Runde auf dem Parkplatz und verließ anschließend wieder das Schulgelände. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

