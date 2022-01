Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Winterjacke aus PKW entwendet

Bedburg-Hau (ots)

An einer Unterführung auf der Straße Grüner Winkel schlug ein unbekannter Täter am Mittwoch (12.01.2022) in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:45 Uhr die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Fiats ein.

Aus dem Innern des Wagens entwendete der Dieb eine blaue Winterjacke der Marke James & Nickelson, die zum Tatzeitpunkt auf dem Beifahrersitz lag. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

