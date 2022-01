Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus

Bargeld erbeutet

Kevelaer- Winnekendonk (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (13. Januar 2022) zwischen 07:30 und 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Plockhorstweg eingedrungen, indem sie auf den zum Garten gelegenen Balkon des Hauses kletterten und dann ein Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten nach Diebesgut. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Unbekannten anschließend offenbar durch die Terrassentür des Hauses. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

