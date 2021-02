Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Textilreinigung

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (26.02.2021) ist aus bislang unbekanntem Grund in der Stephanspassage ein Brand in einer Textilreinigung ausgebrochen. Ein Passant meldete zunächst gegen 22.15 Uhr Rauch im Bereich der Stephanspassage. Eine Streifenwagenbesatzung stellte dann in der Ladenpassage ebenfalls eine starke Rauchentwicklung fest, die sich bereits über mehrere Geschosse des Gebäudekomplexes ausgebreitet hatte. Als Ursache konnte ein Brand in einer Textilreinigung festgestellt werden. Trotz intensiver Brandbekämpfung durch die Feuerwehr brannte die Wäscherei nahezu vollständig aus. Es entstand erheblicher Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Da es sich um ein Geschäftsgebäude handelt, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude, so dass keine Verletzten zu beklagen sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten musste die Schillerstraße in Fahrtrichtung Gebhard-Müller-Platz sowie die Lautenschlagerstraße zwischen Kronen- und Schillerstraße komplett gesperrt werden, was jedoch nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Zeitweise war der Linienbusverkehr im Bereich des Arnulf-Klett-Platzes beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell