Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 08. März 2022, gegen 08.10 Uhr, wurde auf der Sevelter Straße ein 30-jähriger Cloppenburger auf einem Elektro-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 07. März 2022, 22.00 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bokeler Straße mehrere hundert Kilo Kupfer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Emstek OT Hoheging - versuchter Diebstahl von Dieselkraftstoff

Am Dienstag, 08. März 2022, um 21.45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter auf einer Baustelle im Kastanienweg Diesel aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers zu entwenden. Hierbei wurde er von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens flüchtete der Täter in ein angrenzendes Waldstück. Zu seiner Person kann lediglich angegeben werden, dass er mit einem "Blaumann" bekleidet war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. März 2022, kam es gegen 10.15 Uhr auf der Nikolausdorfer Straße (Landesstraße L847) zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Laubach bog mit seinem PKW von der Straße Hinterm Forde nach links auf die vorfahrtberechtigte Straße Nikolausdorfer Straße ab. Hierbei übersah er eine von links kommende 25-jährige PKW-Fahrerin aus Osnabrück. Es kam zum Zusammenstoß. Die Osnabrückerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Löningen - versuchter Einbruch in Pfarrhaus

In der Zeit zwischen Montag, 28. Februar 2022, 12.00 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 12.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Pfarrhaus der evangelischen Kirchengemeinde an der Haselünner Straße einzudringen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Essen (Oldenburg) - versuchter Einbruchdiebstahl beim Bauhof

In der Zeit zwischen Montag, 07. März 2022, 16.45 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 07.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Maschinenhalle des Bauhofs an der Ahauser Straße ein. Hierdurch verursachten sie Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Am Montag, 07. März 2022, zwischen 05.45 Uhr und 15.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Frontscheibe eines PKW Mercedes-Benz 220cdi eines 32-jährigen Cloppenburgers. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter (04472) 932860 entgegen.

Lastrup - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, 08. März 2022, wurde um 13.00 Uhr Im Dorfe (Bundesstraße B213) ein 43-jähriger Fahrer einer Zugmaschine mit Auflieger aus der Ukraine einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehen könnte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,22 Promille. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell