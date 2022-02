Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-St. Jürgen

Versammlungsgeschehen in Lübeck am 14.02.2022

Lübeck (ots)

Am Montagabend (14.02.2022) fand im Bereich der Lübecker Innenstadt und in Lübeck St. Jürgen eine angezeigte Versammlung unter dem Motto "Für Frieden, Freiheit und Demokratie" statt. Das von Polizei und Versammlungsbehörde begleitete Demonstrationsgeschehen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze nahmen insgesamt 1400 Menschen an der Versammlung teil.

Ab 17:30 Uhr versammelten sich im Hermann-Hesse-Park in Lübeck St. Jürgen diverse Bürgerinnen und Bürger, um ihre Meinung bezüglich der aktuellen Corona-Regelungen zu äußern. Die angemeldete Route führte die Teilnehmenden anschließend vom Hermann-Hesse-Park in Richtung der Lübecker Altstadt. Dort durchquerten die Teilnehmenden unter anderem die Königstraße, Beckergrube, Breite Straße und die Straße An der Untertrave. Nach dem Passieren des Holstentorplatzes stadtaus- und stadteinwärts führte die restliche Wegstrecke über die Holstenstraße, Schmiedestraße und Mühlenstraße wieder zurück zum Hermann-Hesse-Park.

Entlang der Marschstrecke protestierten an verschiedenen Standorten 10-15 Personen gegen den Aufzug, am Klingenberg versammelten sich spontan 30-40 Gegendemonstranten, es kam in keinem Fall zu Störungen.

Auch insgesamt verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei.

Während der Versammlung kam es entlang der Demonstrationsroute zu punktuellen Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Sperrungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell