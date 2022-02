Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Lorenz Nord

Erneut Vandalismus an mehreren geparkten Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, wurden an insgesamt acht Fahrzeugen, die in der Lübecker Brockesstraße abgestellt waren, diverse Beschädigungen festgestellt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Lackschrammen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 08:30 Uhr meldete sich am Samstag ein 50-jähriger Geschädigter bei der Polizei in Lübeck. Er bemerkte mehrere Lackschrammen auf der Beifahrerseite seines PKW BMW. Diesen hatte er Freitagnachmittag noch unversehrt am rechten Fahrbahnrand der Brockesstraße abgestellt. Neben seinem Fahrzeug wurden noch zwei weitere BMW in schwarz und grau, zwei Skoda Fabia in weiß, ein Renault Twingo und ein Ford Mondeo, beide in schwarz, sowie eine Mercedes A-Klasse in grau mit mehreren Kratzern auf der Beifahrerseite versehen.

Hinweise auf etwaige Täter liegen bislang nicht vor. Daher bittet die Polizei diejenigen, die in der Zeit von Freitag (11.02.0222), 17:00 Uhr, bis Samstag (12.02.2022), 08:30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, sich beim 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1316245 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell