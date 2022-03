Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 05. März 2022, zwischen 09.50 Uhr und 20.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fahrradständer am Bahnhof das schwarze Pedelec HERCULES eines 54-Jährigen aus Dinklage. Das Pedelec hat eine Rahmengröße von 55 cm und verfügt über eine 21-Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel, Griffe und Felgen sind schwarz. Auf dem Gepäckträger befindet sich zudem eine schwarze, abnehmbare Gepäcktasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 08. März 2022, wurde gegen 17.30 Uhr auf der Großen Straße ein 21-jähriger Fahrer eines PKW festgestellt, für dessen Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Beamten stellten die amtlichen Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sicher. Sie untersagten dem 21-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 08. März 2022, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 10.50 Uhr, stellte eine 24-Jährige aus Vechta ihren schwarzen PKW Audi A4 Avant ordnungsgemäß in der Münsterstraße in Vechta ab. Als sie das Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung des linken Außenspiegels und Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Von Mittwoch, 02. März 2022, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 02. März 13.45 Uhr, stellte eine 44-Jährige aus Goldenstedt ihren grauen PKW Opel Corsa auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufzentrums in der Falkenrotter Straße in Vechta ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung der Heckschürze des PKW fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzten.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, 07. März 2022, 17.15 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 07.45 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Straße Feldbrügge. Von einem dort geparkten Lkw einer Firma für Bohrtechnik aus Quakenbrück wurden mehrere hundert Liter Diesel entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtslose Fahrweise

Am Dienstag, 08. März 2022, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger PKW-Fahrer aus Damme die Landesstraße L846 in Fahrtrichtung Damme. Ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr zu nehmen, überholte er mehrere Fahrzeuge. In einer Kurve befuhr er die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender LKW abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschießend befuhr der 46-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit den Westring in Damme. Er konnte durch Polizeibeamte an einer Ampel gestoppt und kontrolliert werden. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Lohne - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Dienstag, 08. März 2022, kam es gegen 12.10 Uhr auf der Bundesautobahn A1, Fahrtrichtung Osnabrück, im Bereich der Anschlussstelle Bakum, zu einer Straßenverkehrsgefährdung: Mehrere Zeugen wandten sich unabhängig voneinander telefonisch an die Leitstelle in Oldenburg, um einen in Schlangenlinien fahrenden LKW-Fahrer mitzuteilen. Ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Kreuztal musste seinen LKW im Streckenverlauf stark abbremsen, weil der verursachende LKW-Fahrer während eines Überholvorgangs nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als dieser die A1 an der Anschluss-Stelle Lohne/Dinklage verließ, folgten ihm der LKW-Fahrer aus Kreuztal sowie ein weiterer 33-jähriger LKW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen. Es gelang ihnen in Dinklage, den schlangenlinienfahrenden LKW-Fahrer im weiteren Verlauf an einer Weiterfahrt zu hindern. Im Zuge der polizeilichen Kontrolle des 53-jährigen LKW-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei möchte sich auf diesem Wege für das couragierte und engagierte Verhalten der beiden LKW-Fahrer bedanken. Durch ihr beherztes Vorgehen konnte größerer Schaden für weitere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer vermieden werden.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. März 2022, um 14.50 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger aus Quakenbrück mit einem Lkw die Zuwegung zu einem Firmenparkplatz an der Hunteburger Straße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Zaun. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. März 2022, zwischen 11.30 Uhr und 19.30 Uhr, kam es in der Rombergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Rangieren den an der Unfallörtlichkeit geparkten PKW SEAT Ibiza einer 54-Jährigen aus Lohne. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person oder seiner Beteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell