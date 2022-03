POL-PDPS: Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Contwig (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 28.02.2022, in der Zeit von 06:30 bis 06:40 Uhr. beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher in Rtg. Stambach unterwegs war, den linken Außenspiegel eines weißen BMW, der vor dem Anwesen Hauptraße140 in Contwig geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500EUR|pizw Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

