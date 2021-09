Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 64-Jähriger durch Hundebisse verletzt

Mann mit Golden Retriever gesucht

Kleve (ots)

Ein 64-Jähriger Mann aus Bedburg-Hau wandte sich jetzt an die Polizei und brachte folgenden Sachverhalt zur Anzeige: Am Samstag (18. September 2021) gegen 16:00 Uhr war er mit seinem angeleinten, vier Monate alten Schäferhund-Welpen in einem Waldstück an der Straße Am Freudenberg in der Nähe vom Sternbuschbad spazieren. Der 64-Jährige gibt an, dass ihm dort ein unbekannter Mann mit einem Golden Retriever entgegenkam. Der Hund lief frei und habe sich aggressiv seinem Welpen gegenüber verhalten. Um den Welpen zu schützen, ging der Bedburg-Hauer dazwischen, woraufhin der andere Hund ihm mehrfach in die Hand biss. Der Mann, der mit dem Golden Retriever unterwegs war, setzte laut Angaben des Geschädigten danach seinen Weg fort, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Die Bisswunden des 64-Jährigen mussten später in einer Klinik operativ behandelt werden.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Mann geben, der mit dem Golden Retriever in dem Waldstück spazieren war? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell