Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, 30.12.21, kam es gegen 17:25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen in der Marienstraße. Etwa in Höhe des Geschäftes C&A dürften unbeteiligte Passanten auf einen lautstarken und aggressiven Streit aufmerksam geworden sein, der weitere Ermittlungen erfordert. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell