Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfall - Pkw gerät in Gegenverkehr

Haren (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr kam es auf der Hünteler Straße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polo in einer Rechtskurve mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden 23-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz. Die 20-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und der 23-Jährige leicht. Beide Beteiligten wurden jeweils mit einer Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 19.000 Euro entstanden.

