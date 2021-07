Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brand in der Forensik der LVR-Klinik

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagabend hat es gegen 23:00 Uhr in einem Patientenzimmer in der Forensik der LVR Klinik gebrannt. Es wurde niemand verletzt. Es entstand nur leichter Sachschaden, da das Feuer nach ausgelöstem Brandalarm sehr schnell entdeckt und vom Klinikpersonal mit einem Feuerlöscher selbstständig gelöscht werden konnte. Nach ersten Ermittlungsergebnis ist davon auszugehen, dass ein 27-jähriger Patient in seinem Zimmer Papier und Wäsche angezündet hat. Die Ermittlungen dauern an./ah (573)

