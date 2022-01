Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Lingen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr bis Sonntagmorgen, 08:15 Uhr, kam es an der Tankstelle auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Rheiner Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter versuchten sich durch Einschlagen der Glasscheibe der Eingangstür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dieses Vorhaben misslang den Tätern, die in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell