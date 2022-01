Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Gulldideckel ausgehoben

Uelsen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch unbekannte Täter zwei Gullideckel in der Dr.-Leege-Straße ausgehoben. Hierdurch kam es im gegen 03.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden an einem PKW entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell