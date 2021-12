Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: 19-Jähriger verursacht Unfall mit Personenschaden - Drogenvortest positiv

Stralsund (ots)

Am gestrigen Montag (13.12.2021) kam es in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Pkw Hyundai die Bundesstraße 194 aus Richtung Stralsund in Richtung Negast und wollte nach links in die Koppelstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Nissan. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Dabei wurde die 56-jährige Nissan-Fahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Stralsunder Krankenhaus. Der 19-Jährige, sowie seine 10- und 16-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Ein Drogenvortest bei dem 19-Jährigen war im Ergebnis positiv auf Cannabis. Durch einen Arzt wurde eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

