Cloppenburg/Vechta (ots) - Ankündigung von Kontrollen in der Fahrradstraße "Kirchhofstraße" Immer wieder steht der Verkehr in der Fahrradstraße "Kirchhofstraße" im öffentlichen Diskurs. In der Vergangenheit haben uns hierzu auch Hinweise/Beschwerden aus der Bevölkerung erreicht. Dabei stand seinerseits im Raum, dass die Fahrradstraße unberechtigter Weise durch AutofahrerInnen als Durchgangsstraße/Abkürzung ...

mehr