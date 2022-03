Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 09. März 2022, wurde gegen 09.45 Uhr im Krusenschlopp ein 59-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Vechta festgestellt, für dessen Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz bestand. Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 09. März 2022, wurde um 10.05 Uhr auf der Münsterstraße eine 39-jährige Fahrerin eines PKW aus Lohne kontrolliert, dessen Betriebserlaubnis aufgrund bauartlicher Veränderungen am Fahrwerk erloschen war. Der 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 09. März 2022, wurde gegen 15.35 Uhr auf der Brägeler Straße eine 52-jährige Fahrerin eines Elektro-Scooters festgestellt, für den keine Haftpflichtversicherung bestand. Der 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 15.55 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in der Bahnhofstraße ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt, für den ebenfalls die erforderliche Pflichtversicherung fehlte. Auch dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Diebstahl eines Smartphones

In der Zeit zwischen Samstag, 05. März 2022, 23.30 Uhr, und Samstag, 06. März 2022, 03.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter während einer privaten Feierlichkeit in einer Wohnung in der Straße Am Dachsbau das weiße Mobiltelefon Apple iPhone 12 einer 18-Jährigen aus Bakum aus deren Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Damme - Zeugenaufruf!

Am Freitag, den 04. März 2022, wurde in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr ein blauer PKW VW Multivan auf dem Wanderparkplatz gegenüber vom "Schweizer Haus" in Damme beschädigt. Der Verursacher ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491/999360 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Neuenkirchen-Vörden

Am Mittwoch, 09. März 2022, zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr, beschädigte in Neuenkirchen-Vörden, Wenstrup, ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das Firmentor eines dort ansässigen Unternehmens und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Gesamtschaden: 3.000,00 EUR Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Dinklage - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 05. März 2022, 18.00 Uhr, und Sonntag, 06. März 2022, 09.00 Uhr, wurden im Auerhahnweg sowie an diversen anderen Örtlichkeiten im südlichen Stadtgebiet (Fasanenweg, Roggenweg, Haferweg, Am Wasserwerk, Holdorfer Straße) diverse Verteilerkästen, eine Station und eine Fahrbahn mit diversen Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Goldenstedt OT Lutten - Sachbeschädigung

Am Samstag, 05. März 2022, gegen 01.05 Uhr, beschädigten drei jugendliche Täter im Don-Bosco-Weg die Kräuterschnecke der Don-Bosco-Schule in Lutten. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- ca. 15 bis 17 Jahre alt, - ca. 180 bis 190 cm groß, - schlank,

bekleidet mit:

- grauer Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen), - schwarze Winterjacke, - blaue Jeans.

Täter 2:

- ca. 15 bis 17 Jahre alt, - ca. 180 bis 190 cm groß, - schlank,

bekleidet mit:

- heller Kapuzenpullover (Kapuze über den Kopf gezogen), - schwarze Winterjacke, - schwarze Hose, - schwarze Turnschuhe mit weißem Nike-Emblem.

Täter 3:

- ca. 15 bis 17 Jahre alt, - ca. 160 bis 170 cm groß, - dunkelblonde bzw. braune kurze Haare,

bekleidet mit:

- schwarze Winterjacke, - blaue Jeans, - schwarze Turnschuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter Tel: (04444) 967220 entgegen.

