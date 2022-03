Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 10. März 2022, gegen 18.45 Uhr, wurde auf der Schwaneburger Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h festgestellt. Im Zuge einer Kontrolle des Jugendlichen konnte dieser den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, seine Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es gegen 15.15 Uhr auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Grüner Hof kommend und wollte diesen in Fahrtrichtung Bösel verlassen. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten, querenden 14-jährigen Fahrradfahrer aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 2000 Euro.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 08. März 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Overlaher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Oldenburg befuhr die Overlaher Straße aus Richtung Bösel kommend. Im Streckenverlauf übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine Baustellenbake und kollidierte dieser. Hierdurch entstand Sachschaden am PKW und der Bake.

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 10. März 2022, kam es zwischen 08.00 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Veilchenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den dort geparkten Pkw SKODA Fabia einer 38-Jährigen aus dem Saterland an der vorderen rechtsseitigen Stoßstange. Die entstandene Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell