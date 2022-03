Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 03. März 2022, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08. März 2022, 23.00 Uhr, kam es in der Einsteinstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter versuchte gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Dieser Versuch misslang. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Lastrup /Timmerlage - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 11. März 2022, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg mit einem Transporter die Straße Mittelwand. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 60-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 60-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Versicherung / Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 11. März 2022, gegen 18.45 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Sevelter Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter über keine aktuelle Versicherung verfügte. Zudem bestand der Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 27-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 11. März 2022, gegen 14.22 Uhr, befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg den Wallfahrtsweg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 22-Jährige unter den Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 11. März 2022, gegen 08.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Lankumer Ring Ecke Cappelner Damm zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte vom Lankumer Ring nach rechts auf den Cappelner Damm abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 15-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg, die den Radweg entlang des Cappelner Damm befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 15-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 200,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am vergangenen Mittwoch, 09. März 2022, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Straße Hinterm Wall in Höhe einer dortigen Apotheke zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah ein bisher unbekannter PKW-Fahrer einen 8-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 8-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer hat sich dann, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern, vom Unfallort in unbekannte Richtung entfernt. Der flüchtige Pkw soll schwarz gewesen sein. Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Es wird zudem berichtet, dass eine Schülerin (ca. 12 Jahre alt), die ebenfalls auf dem Weg zur Schule gewesen sei, dem verletzten Jungen nach dem Unfall aufgeholfen habe. Sie könnte den Unfall beobachtet haben oder vielleicht Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer machen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell