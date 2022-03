Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 11/12.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 12.03.2022 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Straße Fladderlohausen in Holdorf. Als er auf der Straße beabsichtigte zu wenden, fuhr dieser rückwärts in den Straßengraben. Am Pkw, sowie der Berme entstand Sachschaden. Weiterhin stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest, die sich in einer Atemalkoholkonzentration von 0,65 Promille darstellte. Es wurde daher ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 11.03.2022, gegen 23:03 Uhr befuhr ein 24-jähriger Goldenstedter mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Vechta - Pflichtversicherungsverstoß E-Scooter

Am 11.03.2022 gegen 18:20 Uhr fährt eine 31-jährige aus Vechta mit ihrem E-Scooter die Sophienstraße in Richtung Rombergstraße in 49377 Vechta. Bei der Kontrolle durch die Polizei kann festgestellt werden, dass keine gültige Versicherung für den E-Scooter besteht. Das angebrachte Versicherungskennzeichen ist aus dem letzten Jahr 2021. Die Weiterfahrt wird ihr untersagt.

Vechta - Verdacht Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Durch die Polizei Vechta kann am 11.03.2022 gegen 19:00 Uhr ein 22-jähriger Vechtaer in der Großen Straße in 49377 Vechta kontrolliert werden. Er führt einen E-Scooter, der zwar eine gültige Versicherung aufweist, dennoch können die Beamten den Verdacht begründen, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bekräftigt den Verdacht. Aufgrund dessen wird eine Blutentnahme angeordnet und ihm wird die Weiterfahrt untersagt.

Visbek -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11.03.2022; 18:20 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 69 in 49429 Visbek, OT Hagstedt, ein Transporter mit Anhänger kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Hagen nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dem Beschuldigten wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekanntgegeben und die Weiterfahrt untersagt. Kurz darauf setzte der Beschuldigte seine Fahrt fort, so dass ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

