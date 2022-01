Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Werne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Werne ist am Dienstagmittag (11.01.2022) eine 59-Jährige schwer verletzt worden.

Ein 47-jähriger Werner war mit seinem Auto gegen 12.15 Uhr auf dem Hansaring in Richtung Lippestraße unterwegs. Als er beabsichtigte, an der Kreuzung links in die Lippestraße einzubiegen, übersah er laut eigenen Angaben aufgrund der tief stehenden Sonne die 59-jährige Wernerin, die zu Fuß die Lippestraße überquerte. Es kam zur Kollision. Die Fußgängerin stürzte zu Boden.

Der 47-jährige Werner sowie ein Zeuge leisteten sofort Erste Hilfe. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der im Kreuzungsbereich landete.

