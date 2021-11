Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Hund frisst offenbar präparierten Köder

Boltenhagen (ots)

Bereits am 03. November 2021 meldete sich eine besorgte Hundehalterin beim Kontaktbeamten in Boltenhagen, um dort einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz anzuzeigen.

Offenbar hatte der Hund (Boxer) der Anzeigenerstatterin am Vorabend im Bereich der Mittelpromenade/Schwanenweg am Wegesrand etwas gefressen. Noch in der Nacht erbrach das Tier u. a. Kronkorken, die dem Anschein nach mit Leberwurst präpariert worden sind.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme besichtigte der Kontaktbeamte gemeinsam mit der Hundehalterin den Bereich an der Mittelpromenade. Weitere derartige Köder wurden nicht gefunden.

Das zuständige Amt Klützer Winkel wird über den Sachverhalt informiert.

Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit aller Hundehalter. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell