Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mitarbeiter des Ordnungsamtes Rehna angegriffen

Rehna (ots)

Bereits am 27. Oktober 2021 gegen 13:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Rehna bei der Ausübung seiner Arbeit von einem offenbar alkoholisierten Mann tätlich angegriffen.

Der 56-jährige Mitarbeiter des Ordnungsamtes war zu diesem Zeitpunkt mit der Ahndung von Parkverstößen in der Mühlenstraße in Rehna befasst. Der Mitarbeiter stellte ein verkehrswidrig abgestelltes Fahrzeug fest und machte Bildaufnahmen von diesem.

Ein ihm unbekannter Mann habe den Mitarbeiter daraufhin von hinten an der Schulter gepackt und schließlich an der Jacke, die ihn aufgrund der Aufschrift als Mitarbeiter des Ordnungsamtes auswies, herumgerissen. Erst nachdem der Fahrer eines Straßenreinigungsfahrzeugs zur Hilfe kam, ließ der Unbekannte von dem Ordnungsamtsmitarbeiter ab. Dieser blieb bei dem Angriff körperlich unverletzt und erstattete am Folgetag eine Strafanzeige beim zuständigen Kontaktbeamten in Rehna.

Bereits am Nachmittag des Tattages erschien im Ordnungsamt Rehna ein Mann, um sich für den zuvor genannten Vorfall zu entschuldigen. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

