Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall mit Flucht in der Innenstadt von Wismar - Zeugenaufruf

Wismar (ots)

Bereits am 13. Oktober 2021 kam es gegen 16:00 Uhr in der Wismarer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall in der Lübschen Straße/Ecke Neustadt, bei dem ein Verkehrsteilnehmer gegen ein Verkehrsschild gefahren sein soll.

Ein Zeuge hatte nachmittags einen lauten Knall gehört und das abgeknickte Verkehrsschild, welches verkehrsbehindernd auf den dortigen Gehweg ragte, bei der Polizei gemeldet. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf circa 300 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallverursacher geben können, sich bei dem Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.

